Парень закибербуллил 16-летнюю уфимку: ему дали 12 лет «строгача»

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Суд вынес приговор 20-летнему уроженцу Новгородской области – его приговорили к длительному сроку лишения свободы за киберпреследование 16-летней уфимки. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Все началось с онлайн-конфликта. После ссоры с девочкой молодой человек несколько месяцев не давал ей покоя: через анонимные аккаунты рассылал порочащие сообщения якобы от ее имени и имени близких, а также звонил на горячие линии и сообщал о минировании социальных объектов – лишь бы сломить жертву психологически.

Стражам порядка удалось выяснить личность злоумышленника. Следователи собрали цифровые доказательства по каждому эпизоду и провели серию судебных экспертиз. Молодого человека задержали в Новгородской области.

– Ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщает СК.

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