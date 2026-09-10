Пропала 22-летняя уфимка с розовыми волосами: ее не могут отыскать уже почти две недели

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Уфе уже почти две недели назад пропала 22-летняя Софья Милавкина. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

28 августа девушка ушла из дома и с тех пор не выходит на связь. Ее местонахождение по-прежнему неизвестно.

Приметы пропавшей: рост – 158 см, худощавое телосложение, розовые крашеные волосы, карие глаза. В какой одежде она покинула дом – неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении девушки, позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Отряд также нуждается в помощи добровольцев.

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