«Земля для стройки»: в Башкирии нашли 900 гектаров под новое жилье

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В Башкирии в рамках проекта «Земля для стройки» выявили 26 земельных участков общей площадью 898 гектаров, пригодных для строительства жилья. Об этом рассказали в правительстве республики.

Новые участки расположены в Стерлитамакском, Абзелиловском, Куюргазинском, Кугарчинском, Ишимбайском, Благоварском и Белорецком районах. По словам руководителя Росреестра Башкирии Петра Клеца, с начала реализации проекта в республике выявлено уже 4015 участков и территорий общей площадью 7506 га. Из них под застройку вовлечены 877 участков площадью 204 га. В проекте участвуют 57 муниципалитетов.

Поиском и анализом территорий занимается межведомственная рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Башкирии Рустема Газизова. В ее составе – специалисты Росреестра, Минземимущества, Минстроя, Минсельхоза и представители муниципалитетов. Эксперты оценивают локацию, инфраструктурную доступность и градостроительный потенциал каждого участка.

Министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская отметила, что проект помогает обеспечить граждан доступным жильем и привлечь инвестиции в строительную отрасль. На ранее выявленных площадках уже начато строительство новых жилых кварталов с современной инженерной и социальной инфраструктурой.

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