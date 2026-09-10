Бастрыкин поручил доложить о буйном пенсионере из Уфы: он напугал школьниц своим длинным ножом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела на уфимца, который с ножом угрожал двум школьницам и отцу одной из них. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК Башкирии Булату Азизову отчитаться о ходе расследования.

Инцидент произошел вчера вечером во дворе дома по проспекту Октября. По данным СМИ, пьяный 66-летний уфимец выгуливал крупную собаку без поводка и намордника. Когда девочки попросили его убрать животное, он выхватил нож и стал угрожать расправой. На следующий день мужчина продолжил запугивать жильцов. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

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