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НовостиОбщество10 сентября 2026 15:49

Башкирия готовится отметить 470-летие вхождения в состав России: Хабиров подписал соответствующий указ

В 2027 году Башкирия отметит 470-летие добровольного вхождения в состав России
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 10 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке к празднованию 470-летия добровольного вхождения республики в состав России. Торжества пройдут в 2027 году.

Для организации мероприятий будет создан Республиканский организационный комитет. До 1 ноября текущего года он разработает и утвердит план подготовки к юбилею. Правительству республики поручено определить объемы и источники финансирования. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию главы Башкирии.

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