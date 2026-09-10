Башкирия готовится отметить 470-летие вхождения в состав России: Хабиров подписал соответствующий указ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 10 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке к празднованию 470-летия добровольного вхождения республики в состав России. Торжества пройдут в 2027 году.

Для организации мероприятий будет создан Республиканский организационный комитет. До 1 ноября текущего года он разработает и утвердит план подготовки к юбилею. Правительству республики поручено определить объемы и источники финансирования. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию главы Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.