«Салават Юлаев» вошел в топ-5 по выплатам от КХЛ: клуб получит 107 млн рублей

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По итогам сезона 2025/2026 уфимский клуб «Салават Юлаев» получит от Континентальной хоккейной лиги 107 300 775 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе КХЛ.

Клуб занял пятое место среди 22 команд в итоговом распределении средств. Общий объем выплат по лиге составил более 2 364 825 558 рублей. Больше всех получит ярославский «Локомотив» – чемпион сезона – 215 905 534 рубля. Следом идут казанский «Ак Барс» (175,9 млн), магнитогорский «Металлург» (155,4) и омский «Авангард» (147,1).

Источниками выплат стали доходы от продажи телевизионных и ставочных прав, а также отчисления Единого регулятора азартных игр. Итоговая сумма для каждого клуба зависит от спортивных результатов, посещаемости арены, телевизионного индекса, работы со СМИ, своевременности выплат хоккеистам и ряда других показателей.

«Салават Юлаев» завершил прошлый сезон на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина. Для сравнения: годом ранее клуб получил от лиги 124 млн рублей. КХЛ рекомендует направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры арен и улучшение сервиса для болельщиков.

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