СК завел дело на буйного пенсионера из Уфы: он угрожал ножом школьницам

Фото: Соцсети

В Уфе завели уголовное дело на мужчину, который с ножом угрожал двум школьницам и отцу одной из них. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Конфликт произошел вчера вечером во дворе дома по проспекту Октября. По данным проекта «Честный репортаж», пьяный 66-летний уфимец выгуливал крупную собаку без поводка и намордника. Когда девочки попросили его отойти, он выхватил нож и стал угрожать расправой. На следующий день мужчина продолжил запугивать граждан.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

– В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщает СК.

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