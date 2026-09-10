На место выехали спасатели: два автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии

В Башкирии на автодороге Сибай – Баймак произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.
На место оперативно выехали спасатели. Чтобы исключить возгорание, специалисты отключили аккумулятор у одного из автомобилей.
В ГК ЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и быть внимательными за рулем.
– В случае ДТП немедленно звоните по номеру 112, – отметили в экстренной службе.
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