На место выехали спасатели: два автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии на автодороге Сибай – Баймак произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

На место оперативно выехали спасатели. Чтобы исключить возгорание, специалисты отключили аккумулятор у одного из автомобилей.

В ГК ЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и быть внимательными за рулем.

– В случае ДТП немедленно звоните по номеру 112, – отметили в экстренной службе.

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