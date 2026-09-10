Фото: Соцсети

Жителя Октябрьского заключили под стражу за поджог полицейской машины. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Инцидент произошел в минувший понедельник – 7 сентября. 69-летний мужчина облил служебный автомобиль горючей жидкостью и поджег его, при этом снимая происходящее на телефон. К счастью, никто не пострадал.

– Действиями обвиняемого причинён материальный ущерб в размере более 1 млн рублей, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

На допросе задержанный рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников: те обманули его примерно на 700 тысяч рублей, а затем пообещали вернуть деньги в обмен на поджог полицейской машины.

Допрос жителя Башкирии, поджегшего полицейский автомобиль

Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Личность подозреваемого установили совместными усилиями сотрудники МВД и ФСБ. По ходатайству следователя городской суд Октябрьского избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 7 ноября.

МВД напоминает: если вам поступают предложения совершить противоправные действия, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы.

– Согласно закону, лица, сообщившие о готовящемся преступлении, освобождаются от уголовной ответственности, если способствуют предотвращению и раскрытию преступления, – заявили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.