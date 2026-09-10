Среди жертв – родня погибшего бойца СВО: девушка из Уфы помогла мошенникам похитить миллионы

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22-летняя жительница Уфы предстанет перед судом за то, что передала реквизиты своих банковских карт посторонним людям. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В августе прошлого года девушка получила 14,5 тысячи рублей за передачу данных карт и доступа к ним. С их помощью третьи лица провели незаконные переводы на общую сумму свыше 4 млн рублей.

Среди пострадавших – жительница Республики Коми, которой выплатили компенсацию за гибель родственника в зоне СВО. Девушка обналичила 1,6 млн рублей из этих денег и передала их неизвестному. Задержали ее прямо в банке – во время очередного снятия чужих средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей», все материалы уже направлены в Калининский районный суд Уфы. Прокуратура также подала иск о взыскании с обвиняемой неосновательного обогащения и средств, которых лишилась семья участника СВО.

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