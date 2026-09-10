Фото: Соцсети

В Уфе полицейские задержали мужчину, который угрожал ножом несовершеннолетним. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Согласно предварительным данным, вчера вечером во дворе дома по проспекту Октября 66-летний пьяный уфимец устроил конфликт с детьми и соседом. По данным источника «Честного репортажа», мужчина выгуливал крупную собаку без поводка и намордника, а когда девочки попросили его отойти в сторону, выхватил нож. На следующий день он продолжил запугивать жильцов и угрожал расправой.

Мужчину доставили в отделение полиции для проведения процессуальных действий. Ранее он уже привлекался к административной ответственности. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и жилья мужчины. По итогам проверки будет принято решение о привлечении его к ответственности.

Полиция осматрела место жительства уфимца, угрожавшего ножом детям во дворе

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.