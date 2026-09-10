Сельхозпредприятие Башкирии незаконно получило более 1,3 млн рублей субсидии

В Сибае прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель сельхозпредприятия и его супруга предстанут перед судом по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Прокуратура Сибая утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.

По версии следствия, с марта 2023 года по февраль 2025 года директор предприятия вместе с супругой решили похитить бюджетные деньги. Для этого они подготовили фиктивные документы о трудоустройстве в организации 25 граждан. Людей для оформления, как установило следствие, подыскивала женщина.

После этого супруги передали документы в филиал службы занятости населения, чтобы получить субсидию, предназначенную для стимулирования занятости отдельных категорий граждан. На основании подложных сведений предприятию перечислили более 1,3 млн рублей.

Оба обвиняемых вину в совершении преступления не признали. Уголовное дело направлено в Сибайский городской суд для рассмотрения по существу.

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