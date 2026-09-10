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НовостиПроисшествия10 сентября 2026 9:30

Уфимка повисла на пальце, зацепившись кольцом за поручень трамвая

Мамочка годовалого малыша в слезах позвонила спасателям
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Травма оказалась очень болезненной.

Травма оказалась очень болезненной.

Уфимским спасателям пришлось освобождать палец женщины, которая получила травму, когда выходила из трамвая с годовалым ребенком на руках.

Как рассказали специалисты поисково-спасательного отряда, накануне к ним обратилась взволнованная и заплаканная мама малыша. Во время выхода из общественного транспорта она случайно зацепилась кольцом за выступ металлического поручня и фактически повисла на пальце всем весом.

Палец сильно распух, кожные покровы оказались повреждены. Самостоятельно снять кольцо у женщины не получилось, поэтому она сразу отправилась к спасателям.

Специалисты с помощью специального гравера аккуратно распилили металлическое украшение и освободили травмированный палец. После этого они обработали рану и направили уфимку в травмпункт для медицинского осмотра.

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