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НовостиПроисшествия10 сентября 2026 9:00

В Уфе мужчина с ножом пытался попасть в подъезд за школьницами

На место вызвали полицию
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Уфимец с ножом преследовал школьниц.

Уфимец с ножом преследовал школьниц.

В Уфе полиция устанавливает личность мужчины, который, по сообщениям в соцсетях, с ножом преследовал несовершеннолетних девочек. Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Октября, 68/1 и попал на запись домофона.

Как сообщается в соцсетях, нетрезвый мужчина с ножом в руках начал выламывать дверь подъезда, куда перед этим зашли школьницы. Очевидцы вызвали полицию.

В пресс-службе МВД по РБ «Башинформу» сообщили, что информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции №6 УМВД России по Уфе.

Сейчас сотрудники полиции принимают меры для установления личности мужчины, попавшего на видеозапись. Его действиям предстоит дать правовую оценку.

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