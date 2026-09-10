В Башкирии предпринимателю вернули более 500 тысяч рублей за услуги питания

В Альшеевском районе после прокурорской проверки погасили долг перед предпринимателем. Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Альшеевского района проверила соблюдение законодательства о контрактной системе и выявила задолженность перед индивидуальным предпринимателем. Заказчики не рассчитались в полном объеме за оказанные услуги по организации питания, хотя предприниматель выполнил свои обязательства по договорам.

После проверки прокуратура внесла представления руководителям организаций и возбудила дела об административных правонарушениях за нарушение сроков оплаты контрактов.

После принятых мер задолженность перед предпринимателем в размере более 500 тысяч рублей была полностью погашена.

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