Уфимец разорвал удостоверение многодетной семьи во время ссоры с бывшей женой

В Уфе мужчина попал под суд после того, как разорвал удостоверение многодетной семьи. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 325 УК РФ за уничтожение официального документа.

По версии дознания, в марте 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с бывшей супругой. Когда женщина вышла из квартиры, он разорвал пополам удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

Мужчина признал вину. Как уточнили в прокуратуре, ранее он уже был осужден за неоднократные побои и угрозы убийством в отношении потерпевшей.

Уголовное дело направлено мировому судье по Калининскому району Уфы для рассмотрения по существу.

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