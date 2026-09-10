Жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя в октябре

В октябре жители Башкирии будут работать четыре дня вместо пяти. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В октябре жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя. Дополнительный выходной связан с празднованием Дня Республики.

День Республики Башкортостан отмечают 11 октября. В 2026 году праздник выпадает на воскресенье, поэтому по республиканскому закону «О праздничных и памятных днях» выходной переносится на следующий рабочий день - понедельник, 12 октября.

В итоге при пятидневной рабочей неделе жители региона будут отдыхать три дня подряд - 10, 11 и 12 октября. На работу после праздников придется выйти во вторник, 13 октября.

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