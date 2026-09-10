Пассажирский самолет экстренно сел в Уфе из-за тумана на Урале

Самолет Петербург - Екатеринбург экстренно приземлился в Уфе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Уфы. Причиной стал густой туман на Урале, из-за которого экипажу пришлось изменить маршрут.

Сейчас самолет остается в Уфе и ожидает улучшения погодных условий. В Екатеринбург борт должен был прибыть в 6:20, однако время прилета перенесли на 11:00.

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