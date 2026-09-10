В Башкирии за сутки ликвидировали два лесных пожара

Новых лесных пожаров в Башкирии за сутки не зарегистрировали. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии новых лесных пожаров не зарегистрировали. При этом два ранее возникших очага продолжают действовать на общей площади 50,7 гектара, оба пожара локализованы, угрозы населенным пунктам нет. Еще два очага за это время полностью ликвидировали.

В тушении задействованы 125 человек и 17 единиц техники Министерства лесного хозяйства Башкирии. Из-за стабилизации обстановки аэромобильная группировка МЧС вернулась в пункт постоянной дислокации.

Всего с начала пожароопасного периода в республике произошло 29 лесных пожаров, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 14. Общая площадь, пройденная огнем, составила 284,6 гектара.

Лесопожарную обстановку в Башкирии продолжают контролировать круглосуточно. Специалисты ведут авиапатрулирование, работают оперативные группы, а ЦУКС МЧС отслеживает ситуацию с помощью спутниковых систем.

Напомним, сейчас в республике сохраняется высокая вероятность новых лесных и ландшафтных пожаров. Четвертый класс пожароопасности прогнозируется в 13 муниципалитетах, а пятый, чрезвычайный, - в Хайбуллинском районе.

Жителей и гостей Башкирии призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на придомовых территориях. При обнаружении возгорания необходимо сообщать по телефонам 101 или 112.

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