Клещи в Башкирии могут оставаться активными до ноября

В Башкирии предупредили, что снижение числа укусов не повод забывать о клещах. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Башкирии от укусов клещей пострадали 6749 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 69,1%.

При этом Роспотребнадзор по Башкирии предупреждает, что клещи могут сохранять активность до конца сентября, а при теплой осени - и до ноября. Поэтому снижение числа обращений не означает, что сезон клещей уже закончился.

При укусе клеща специалисты рекомендуют удалить его выкручивающими движениями, обработать место укуса антисептиком и сдать паразита на анализ.

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