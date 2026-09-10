Одна буква решила все: мировой судья в Башкирии отменил штраф из-за ошибки в номере автомобиля

В Мишкинском районе нашли ошибку в госномере. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья в Мишкинском районе Башкирии прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении водителя из-за отсутствия состава правонарушения.

Ранее мужчину привлекли к ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности и назначили штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Поскольку в установленный срок он его не оплатил, в отношении водителя составили новый протокол - за уклонение от исполнения административного наказания.

Во время рассмотрения дела суд направил запрос в ЦАФАП ГИБДД МВД по Башкирии. Проверка показала, что в государственном номере автомобиля мужчины и номере, который попал в объектив камеры, есть расхождение в одной букве.

После этого первоначальное постановление о штрафе за нарушение правил использования ремней безопасности отменили, поскольку в действиях водителя не нашли состава правонарушения. Производство по делу о неуплате штрафа также прекратили.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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