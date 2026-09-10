Жители Башкирии тратят почти весь месячный доход

Башкирия попала в число регионов ПФО с самым небольшим остатком доходов. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года разница между доходами и расходами жителей Башкирии оказалась одной из самых низких среди регионов Приволжского федерального округа. Такие данные приводит Росстат.

Среднедушевой доход в республике составил 54 849 рублей в месяц, тогда как расходы достигли 51 597 рублей. После всех трат у жителя Башкирии в среднем остается около 3,2 тысячи рублей.

Для сравнения, в соседнем Татарстане доходы составили 75 526 рублей, а расходы - 58 049 рублей. Свободными после основных трат остаются около 17,5 тысячи рублей. В Нижегородской области при доходах 72 077 рублей и расходах 56 788 рублей разница составляет примерно 15 тысяч рублей.

В Самарской области доходы за этот период достигли 59 824 рублей на человека, расходы - 51 315 рублей, поэтому после трат остается около 8,5 тысячи рублей.

В среднем по России доходы населения с января по июнь составили 72 500 рублей в месяц, а расходы - 58 234 рубля, а средний остаток после расходов составляет около 14,2 тысячи рублей, передает UfaTime.ru.

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