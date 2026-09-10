В Уфе мужчина обокрал незапертый автомобиль почти на 90 тысяч рублей

Уфе раскрыли кражу вещей из автомобиля на 90 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, которого обвиняют в краже имущества из автомобиля с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, вечером в июле 2026 года мужчина воспользовался отсутствием очевидцев и через незапертую дверь проник в салон автомобиля ВАЗ-21213, припаркованного возле жилого дома на улице Р. Зорге. Из машины он забрал ноутбук, фотоаппарат, одежду и обувь. Общая сумма ущерба составила почти 90 тысяч рублей.

Установить личность подозреваемого удалось после того, как украденный ноутбук обнаружили в одном из городских ломбардов. Во время обыска по месту жительства мужчины также нашли часть похищенной одежды. Ее стоимость превышает 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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