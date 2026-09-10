В Башкирии инвалида вернули в очередь на получение жилья через суд

В Башкирии через суд восстановили право инвалида на получение жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Мечетлинского района помогла 36-летней местной жительнице восстановиться на учете нуждающихся в жилье. Женщина обратилась в надзорное ведомство после того, как ее сняли с учета на получение жилого помещения по договору социального найма.

Проверка показала, что решение комиссии было принято из-за того, что площадь занимаемого женщиной жилья превышала установленную учетную норму. Однако прокуратура установила, что оснований для исключения из очереди не было, а право женщины на получение жилого помещения не утрачено.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.

После вмешательства прокуратуры 36-летнюю женщину восстановили на учете в качестве нуждающейся в получении жилого помещения.

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