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НовостиОбщество10 сентября 2026 3:29

Дожди, грозы и порывистый ветер: погода в Башкирии изменится

Синоптики предупредили о дождях и прохладе в Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Башкирию накроют дожди, но днем потеплеет до +23.

Башкирию накроют дожди, но днем потеплеет до +23.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

10 сентября местами по Башкирии пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-восточным и восточным, умеренным, днем местами порывистым. Температура воздуха составит +14...+19 градусов.

В пятницу, 11 сентября, местами ожидается небольшой дождь. Ветер сменится на северный, также будет умеренным и местами порывистым. Ночью температура опустится до +4...+9 градусов, днем воздух прогреется до +18...+23.

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