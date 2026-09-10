«Максимально комфортные условия»: под Уфой собираются построить гостиницу за 221 млн рублей

Фото: Правительство Башкирии

Власти Башкирии заключили соглашение о защите и поощрении инвестиций с компанией «ТриА Девелопмент» – застройщиком придорожной гостиницы «ТриА Уфа Север» в Уфимском районе. Об этом рассказали в правительстве республике.

Объем вложений в проект оценивается в 221,3 млн рублей. Соглашение заключено по итогам присвоения инициативе «приоритетного» статуса. В рамках господдержки инвестор получит налоговые льготы и возможность аренды земельного участка без торгов.

Специалисты Корпорации развития Башкирии проверили соответствие площадки планируемому использованию и градостроительной документации, а также проработали вопросы подключения к инженерной и транспортной инфраструктурам.

Будущая гостиница рассчитана на 45 номеров, два из которых предназначены для маломобильных гостей. В штате планируется 16 сотрудников. На объекте также откроется кафе с блюдами на основе технологии акустической заморозки, которая позволяет сохранять свежесть продуктов.

– Все постояльцы будут обеспечены максимально комфортными условиями для отдыха, – отметил гендиректор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.

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