Власти наказали «БашРТС»: жители сотни уфимских домов ждали горячую воду дольше положенного

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе предприятие «БашРТС» нарушила сроки восстановления горячего водоснабжения в 624 многоквартирных домах. Об этом рассказал начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан на оперативном совещании в мэрии.

Всего в ходе летних гидравлических испытаний отключения коснулись 2972 домов под управлением «БашРТС». По 624 из них горячую воду не подавали дольше положенного – от 12 часов до двух суток. Причиной задержек стало большое количество повреждений, выявленных в ходе испытаний.

Мэрия направила сведения о нарушениях в Государственный комитет Башкирии по жилищному и строительному надзору. Ведомство вынесло ресурсоснабжающей организации предостережение о недопустимости нарушения требований к качеству коммунальных услуг.

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