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НовостиОбщество9 сентября 2026 17:38

ПВО уничтожила 180 украинских дроны над регионами России: в том числе и над Башкирией

Минобороны России: над Башкирией уничтожили БПЛА
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 9 сентября, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники над территорией Башкирии и других регионов России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства Обороны РФ.

Всего с 08:00 до 20:00 (по московскому времени) силы ПВО сбили 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над ряд регионов.

Помимо Башкирии, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Свердловская, Смоленская и Тульская области, Московский регион, Республика Крым, Республика Татарстан, Краснодарский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также акватория Черного моря.

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