24-летний парень вышел из дома и исчез: прошло уже 45 дней, поиски идут по всей Башкирии

Фото: «Отклик»

В Башкирии разыскивают пропавшего 24-летнего Рамина Алиева из Стерлитамака. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Отклик».

Молодой человек вышел из дома 26 июля и с тех пор на связь не выходил. Его местонахождение до сих пор неизвестно – вот уже 45 дней

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч. В день исчезновения был одет в белую футболку, черные брюки и зеленые кроссовки.

Если вы видели пропавшего или располагаете информацией о его местонахождении, позвоните по номеру 8-987-106-06-01 или на горячую линию 02.

– Необходима помощь добровольцев, – заявили в «Отклике».

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