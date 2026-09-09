Пассажир вахтового автобуса избил водителя: уфимец отделался «условкой»

В Уфе суд вынес приговор мужчине, который напал на водителя вахтового автобуса. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Пассажир припаркованного на остановке автобуса придумал повод для конфликта, обвинил водителя в нарушении правил дорожного движения и несколько ударил его рукой по голове и туловищу. Причиненные увечья впоследствии квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Советский районный суд Уфы признал мужчину виновным и назначил два года лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.

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