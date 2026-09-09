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НовостиСпорт9 сентября 2026 16:43

Поражение на выезде: «Салават Юлаев» уступил 6:8 казахстанскому «Барысу» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» проиграл «Барысу» со счетом 6:8 в матче КХЛ
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 9 сентября, в Астане «Салават Юлаев» проиграл «Барысу» со счетом 6:8 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Тайс Томпсон (забросил шайбу в ворота соперников на четвертой и 32-ой минутах матча), Чейз Эванс Приски (15), Мэйсон Морелли (17), Джастин Бэйли (20), Логан Дэй (33), Ансар Шайхмедденов (42), Кирилл Ляпунов (52). За команду гостей отличились Александр Жаровский (10), Девин Броссо (29), Шелдон Ремпал (30), Джек Родуолд (45), Данил Алалыкин (49 и 56).

«СЮ» после трех игр с четырьмя очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится через неделю – 16 сентября. Команда схлестнется в столице Башкирии с казанским «Ак Барсом».

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