Женщину-инвалида в Башкирии лишили права на жилье: восстанавливать справедливость пришлось через прокуроров и суд

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В Мечетлинском районе Башкирии прокуратура в судебном порядке защитила права женщины-инвалида. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее комиссия сняла 36-летнюю женщину с учета нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. Причиной стало то, что площадь занимаемой ею квартиры превышает установленную учетную норму.

Прокуратура провела проверку и установила, что оснований для исключения женщины из очереди не было, и право на жилье она не утратила. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском. Инстанция требования удовлетворила в полном объеме.

– После вмешательства надзорного ведомства инвалид восстановлен на учете в качестве нуждающегося в получении жилого помещения, – сообщает прокуратура.

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