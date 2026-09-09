В Абхазии появится новый санаторий: его намерена построить Башкирия

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 9 сентября, в Уфе прошла встреча президента Абхазии Бадры Гунбы и главы Башкирии Радия Хабирова. Стороны обсудили ход реализации совместных проектов и обозначили новые перспективные направления.

Радий Хабиров отметил, что отношения между регионами развиваются эффективно. Товарооборот растет четвертый год подряд: за первые шесть месяцев 2026 года он превысил уровень всего 2025 года. Глава соседнего государства добавил, что по итогам прошлого года торговля с республикой выросла в 15 раз.

Укреплению связей поспособствовало прямое авиасообщение между Уфой и Сухумом, которое запустили в минувшем мае. Стороны также обсудили продолжение программы «Башкиро-абхазское долголетие» и строительство санатория для отдыха и реабилитации жителей Башкирии в селе Бабушара (Гурлыпшский район Абхазии). По проекту подготовлена необходимая документация, его планируют реализовать при поддержке республики.

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