На юге Башкирии стабилизировали ситуацию с природными пожарами: остались два очага

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

На юге Башкирии стабилизировалась обстановка с природными пожарами, все действующие очаги потушены. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

За сутки спасатели ликвидировали три ландшафтных пожара. В Зилаирском и Зиянчуринском районах потушены два очага лесных пожаров на площади более 50 гектаров. В Белорецком и Абзелиловском районах продолжается ликвидация двух локализованных возгораний общей площадью 53 гектара. Всего в тушении задействовали 191 человека и 29 единиц спецтехники.

– Обращаю внимание на сохраняющийся высокий 4-5 класс пожарной опасности. Соблюдайте правила пожарной безопасности и будьте бдительны! – заявил Первов.

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