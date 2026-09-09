Хитрая схема на миллионы: в Башкирии глава сельхозкооператива обманул инвесторов и украл урожай

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Хайбуллинском районе Башкирии завершилось расследование уголовного дела против председателя сельхозкооператива «Канифа». Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Согласно версии следствия, обвиняемый подделал документы о выходе из организации прежних членов кооператива и фиктивно ввел в состав двоих новых участников. Новоявленных инвесторов убедили вложить в выращивание ячменя более 2,3 млн рублей.

Осенью председатель решил присвоить собранный урожай. Он взломал замок на ангаре и организовал тайный вывоз 200 тонн ячменя на сумму 1,6 млн рублей в заранее арендованное помещение. Общий ущерб потерпевшим оценивают в более чем 3,9 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Кража с проникновением в хранилище в особо крупном размере». Все материалы уже переданы в суд.

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