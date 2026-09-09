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НовостиОбщество9 сентября 2026 14:13

23-летнего парня из Башкирии задержали силовики: его подозревают в сотрудничестве с украинской спецслужбой

Жителя Башкирии задержали за сотрудничество со спецслужбой Украины
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ФСБ Башкирии

Фото: ФСБ Башкирии

23-летнего жителя Башкирии подозревают в сотрудничестве с иностранной спецслужбой. Об этом рассказали в ФСБ республики.

По данным силовиков, молодой человек через мессенджер установил контакт с представителем украинской спецслужбы. Он согласился оказывать помощь в деятельности против безопасности России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

– Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, – сообщают в ФСБ.

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