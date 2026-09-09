23-летнего парня из Башкирии задержали силовики: его подозревают в сотрудничестве с украинской спецслужбой

23-летнего жителя Башкирии подозревают в сотрудничестве с иностранной спецслужбой. Об этом рассказали в ФСБ республики.
По данным силовиков, молодой человек через мессенджер установил контакт с представителем украинской спецслужбы. Он согласился оказывать помощь в деятельности против безопасности России.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
– Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, – сообщают в ФСБ.
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