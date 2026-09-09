Избиение из-за дурных слухов и пьяная поножовщина: в Башкирии задержали опасного студента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецке полицейские задержали парня, который избил своего одногруппника. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Инцидент произошел после того, как молодой человек случайно встретил на улице знакомого, который распускал о нем слухи среди студентов. Ссора переросла в драку – белоречанин дважды ударил обидчика в лицо. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В ходе расследования выяснилось, что в апреле этого года тот же студент уже нападал на другого человека. Будучи и этот раз пьяным, он ударил его складным ножом. По этому факту также возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

– Полиция продолжает расследование обоих случаев и предупреждает об уголовной ответственности за подобные преступления, – заявили в МВД.

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