В Екатеринбурге задержали десятки авиарейсов: в том числе и в Уфу

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сегодня, 9 сентября, в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылеты по нескольким десяткам направлений, включая рейс в Уфу. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Причиной задержек стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее. Помимо Уфы, задержку коснулись рейсы в Анталью, Астану, Белоярский, Батуми, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Москву, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Салехард, Сухум, Саратов, Самару, Сочи, Сургут, Санкт-Петербург, Стамбул, Тбилиси и Ханты-Мансийск.

Свердловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия и следит за соблюдением прав пассажиров, ожидающих вылета. В аэропорту начала работу мобильная приемная.

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