Била, не кормила и оставляла на улице: перед судом предстанет горе-мамашка из Уфы

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Прокуратура Октябрьского района Уфы направила в суд уголовное дело в отношении 48-летней нерадивой матери. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Женщину обвиняют по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По версии следствия, с 2023 по 2026 год она систематически пренебрегала уходом за двумя детьми – 8 и 14 лет. Будучи пьяной, уфимка оставляла их на улице, не обеспечивала питанием, не водила к врачам. А как-то раз во время ссоры она ударила дочь.

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