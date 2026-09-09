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НовостиПроисшествия9 сентября 2026 10:00

Житель Башкирии попал в ДТП пьяным и предъявил фальшивые права

В Башкирии мужчину арестовали на 10 суток за «пьяное» ДТП с поддельными правами
Дарья КИНЗИКЕЕВА
38-летнего жителя Башкирии арестовали после «пьяного» ДТП.

38-летнего жителя Башкирии арестовали после «пьяного» ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд в Октябрьском рассмотрел дело 38-летнего водителя, который попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в госкомюстиции РБ, авария произошла 6 сентября. Мужчина находился за рулем «Дэу Нексия». При проверке документов сотрудники установили, что предъявленное им водительское удостоверение было поддельным, а официально водительские права он никогда не получал.

В суде мужчина полностью признал вину. С учетом признания и наличия малолетнего ребенка ему назначили административный арест на 10 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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