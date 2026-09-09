Участнику СВО в Башкирии провели операцию перед экзопротезированием

Участника СВО в Башкирии подготовили к установке «умного» протеза.

В Буздякской центральной районной больнице завершили хирургический этап лечения участника СВО, получившего тяжелую комбинированную травму во время боевых действий. Подробности операции рассказали в минздраве региона.

Пациенту провели операцию по формированию культи конечности, необходимую для последующего высокотехнологичного экзопротезирования. Хирургическое вмешательство продолжалось два часа.

Перед врачами стояла задача максимально сохранить функциональность оставшейся части конечности и подготовить ее для будущего протеза. Для этого специалисты провели миопластику - особым способом соединили мышцы, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую амплитуду движений при управлении протезом.

Также врачи обработали костный опил с учетом будущего давления протезной гильзы, чтобы снизить риск болевых ощущений при использовании протеза.

Экзопротезирование предполагает использование протезов с внешним источником энергии. Операцию провели по квоте в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

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