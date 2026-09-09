В Башкирии возбудили дело о теракте после поджога автомобиля полиции

В Октябрьском задержали подозреваемого в поджоге служебного автомобиля.

В Октябрьском 7 сентября мужчина поджег служебный автомобиль полиции во дворе жилого дома в 35-м микрорайоне. По данным МВД Башкирии, он облил машину горючей жидкостью и поджег ее, снимая происходящее на телефон. Как добавили в ведомстве, никто, к счастью, не пострадал.

Поджог автомобиля МВД в Башкирии / 9.9

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1957 года рождения, которого задержали и доставили в отдел полиции.

Мужчина рассказал сотрудникам МВД, что ранее стал жертвой мошенников и потерял около 700 тысяч рублей. Позже неизвестные связались с ним снова, пообещали вернуть деньги и потребовали в качестве условия совершить поджог полицейского автомобиля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Следственные действия продолжаются, в ближайшее время суд должен избрать задержанному меру пресечения.

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