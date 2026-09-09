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НовостиОбщество9 сентября 2026 9:00

В Орджоникидзевском районе Уфы реконструируют мост через Шугуровку

В Уфе утвердили проект реконструкции моста через Шугуровку
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мост через Шугуровку в Уфе ждет реконструкция.

Мост через Шугуровку в Уфе ждет реконструкция.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе утвердили проект реконструкции моста через реку Шугуровку у поселка Тимашево в Орджоникидзевском районе. Соответствующий документ подписан и. о. главы города Рустамом Шариповым.

Муниципальный контракт на выполнение работ заключили 4 июня 2025 года. Заказчиком выступило городское Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений, а инженерные изыскания выполнила компания «Башкомпроект».

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