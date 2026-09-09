Прокуратура Башкирии помогла вернуть работникам 212 млн рублей зарплаты

Более 560 должностных лиц привлекли к ответственности за нарушения трудовых прав. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти 2,5 тысячи работников Башкирии получили 212 млн рублей задолженности по зарплате после вмешательства прокуратуры. Такие итоги надзорного ведомства за восемь месяцев 2026 года.

За этот период прокуроры выявили более 2 тысяч нарушений трудового законодательства, к ответственности привлекли свыше 560 должностных лиц. По фактам несвоевременной выплаты зарплаты возбудили 15 уголовных дел.

Так, в Нефтекамске 700 сотрудникам ООО «Нефтегазстройсервис» выплатили 39 млн рублей. Еще почти 20 млн рублей получили работники двух организаций в Уфе. В отношении руководителей уфимских предприятий с долгами более 9 млн рублей возбудили уголовные дела.

Кроме того, прокуратура проверила работу Государственной инспекции труда Башкирии и выявила нарушения при расследовании несчастных случаев и контроле за исполнением предписаний, а три должностных лица привлекли к ответственности.

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