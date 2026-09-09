С начала года в Башкирии произошло 29 лесных пожаров

В Башкирии с начала года выгорело более 259 гектаров леса. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали один лесной пожар и три возгорания сухой растительности.

По данным госкомитета РБ по ЧС, лесной пожар произошел в Белорецком районе, сухая растительность загорелась в Стерлитамакском и Кармаскалинском районах, а также в Сибае.

С начала 2026 года в республике произошло 29 лесных пожаров на общей площади более 259 гектаров. Кроме того, зарегистрировали 282 возгорания сухой растительности, которые распространились на площади более 1980 гектаров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.