В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность»

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Одновременно отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.
Напомним, режим угрозы атаки БПЛА начал действовать с раннего утра 9 сентября. На это время в республике был ограничен мобильный интернет.
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