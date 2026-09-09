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НовостиОбщество9 сентября 2026 6:47

В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность»

В Уфе сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Режим «Беспилотная опасность» в Башкирии сняли.

Режим «Беспилотная опасность» в Башкирии сняли.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Одновременно отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.

Напомним, режим угрозы атаки БПЛА начал действовать с раннего утра 9 сентября. На это время в республике был ограничен мобильный интернет.

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