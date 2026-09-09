Медики Башкирии назвали лучшие месяцы для прививки от гриппа

В Башкирии стартовала прививочная кампания против гриппа. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии стартовала всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. В мэрии Уфы напомнили, что наиболее подходящим временем для прививки считаются сентябрь и октябрь, поскольку именно в этот период организм успевает сформировать защиту к началу сезонного роста заболеваемости.

Как отмечают медики, после введения вакцины устойчивый иммунитет вырабатывается не сразу, а в среднем за две-три недели. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать вакцинацию до поздней осени, когда риск распространения гриппа традиционно начинает увеличиваться.

В предстоящем эпидсезоне 2026-2027 годов будет использоваться обновленный состав вакцин. В них включили штаммы вируса гриппа, которые, по прогнозам специалистов, будут преобладать в новом сезоне. Медики подчеркивают, что вакцинация остается одним из основных способов профилактики заболевания и снижения риска тяжелого течения инфекции.

В этом году планируется привить до 60% населения страны. Особое внимание уделят людям, которые входят в группы риска, среди них уровень вакцинации должен составить не менее 75%.

Бесплатная прививка в первую очередь рекомендована детям с шести месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, жителям старше 60 лет, работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта и коммунальной сферы, а также людям с хроническими заболеваниями и гражданам, подлежащим призыву на военную службу.

Перед вакцинацией необходимо пройти консультацию врача, который оценит состояние здоровья пациента, учтет возможные противопоказания и определит возможность проведения прививки.

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