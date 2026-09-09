Верховный суд Башкирии отменил обвинение в получении взятки экс-директору школы

Экс-директор школы в Стерлитамаке получила условный срок после пересмотра дела. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Башкирии пересмотрел приговор бывшему директору школы в Стерлитамаке. Ранее женщину признали виновной в превышении должностных полномочий и получении взятки и назначили ей 7 лет 5 месяцев лишения свободы, штраф 2,16 млн рублей и запрет на работу с административными и организационно-распорядительными функциями в образовательных учреждениях.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Башкирии, уголовное дело связано с использованием школьного футбольного поля. В июне 2021 года представитель некоммерческой организации предложил директору сдавать поле в аренду для тренировок футбольного клуба. Однако земельный участок был передан администрации города школе в безвозмездное пользование, а директор не имела полномочий заключать договор аренды. Несмотря на это, женщина распорядилась предоставить поле клубу. В период с 2021 по 2023 год за его использование поступило более 400 тысяч рублей.

Защита обжаловала приговор, но апелляционная коллегия Верховного суда Башкирии пришла к выводу, что обвинение в получении взятки было необоснованным. Суд первой инстанции фактически описал одни и те же действия как превышение полномочий и получение взятки, при этом отдельные признаки взяточничества установлены не были.

Кроме того, представитель футбольного клуба, перечислявший деньги, не знал о намерениях директора и не осознавал противоправность своих действий. Размер платежей зависел от количества тренировок, а график занятий согласовывался ежегодно. Доказательств предварительной договоренности о размере и условиях взятки следствие не представило. В этой части дело прекратили за отсутствием состава преступления, за бывшей директором признали право на реабилитацию.

При этом обвинение в превышении должностных полномочий суд признал обоснованным. Наказание изменили - вместо реального срока женщина получила 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и запретом занимать соответствующие должности в образовательных учреждениях в течение года.

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