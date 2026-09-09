Рабочий погиб при очистке крыши в Башкирии

Суд вынес приговор по делу о гибели рабочего при очистке крыши. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мелеузе суд вынес приговор бывшему директору управляющей организации по делу о гибели рабочего. Мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает республиканская прокуратура.

Несчастный случай произошел во время работ по очистке крыши многоквартирного дома от снега и наледи. Работник компании выполнял высотные работы с использованием автогидроподъемника и оказался зажат в корзине люльки. От полученных травм мужчина скончался.

Как установил суд, руководитель не обеспечил соблюдение требований охраны труда и не провел с сотрудником необходимые инструктажи по технике безопасности перед допуском к работе.

Бывший директор вину не признал. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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