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НовостиПроисшествия9 сентября 2026 5:30

В Башкирии автобус насмерть сбил 46-летнюю женщину на «зебре»

Женщина погибла под колесами автобуса на трассе в Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ГАИ по РБ

Фото: ГАИ по РБ

Утром 9 сентября на трассе Уфа-Иглино-Красная горка произошло смертельное ДТП. Автобус «Волгабус» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем автобуса находился 67-летний водитель. Пострадавшей была женщина 1980 года рождения. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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