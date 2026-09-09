В Башкирии автобус насмерть сбил 46-летнюю женщину на «зебре»

Фото: ГАИ по РБ

Утром 9 сентября на трассе Уфа-Иглино-Красная горка произошло смертельное ДТП. Автобус «Волгабус» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем автобуса находился 67-летний водитель. Пострадавшей была женщина 1980 года рождения. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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